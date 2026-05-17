القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم ومقيمة من الجنسية المصرية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُوقِفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.