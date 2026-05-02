القبض على مواطنين في جدة لترويجهما المواد المخدرة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمحافظة جدة لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر و25 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر و14.978 قرضا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.