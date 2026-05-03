القبض على مواطن تعمّد الاصطدام بدورية أمنية في عسير

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن ظهر في مقطع مرئي وهو يتعمد الاصطدام بمركبة أمنية متوقفة قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.