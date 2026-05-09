القبض على مواطن لإصداره تصاريح مزورة لدخول العاصمة المقدسة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن، لارتكابه عمليات نصب واحتيال بإصدار تصاريح مزورة لدخول العاصمة المقدسة، موضحة أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.