القبض على مواطن لترويجه 18 كيلو حشيش في جازان

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه 18 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

