Icon

الفتح يفوز على النجمة بثنائية في دوري روشن Icon وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي Icon الحج والعمرة: عرفة كلها موقف ولا حاجة للصعود إلى جبل الرحمة Icon عسير الأنقى هواءً للربع الأول من 2026 Icon رابية كدانة.. تطوير عمراني يرتقي بجودة إسكان ضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية Icon توكلنا يسهل الوصول لخدمات الجهات الحكومية في حج 1447هـ بـ19 لغة Icon القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان  Icon تحالف دعم الشرعية: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرًا من بينهم 7 سعوديين Icon الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لإيواء مخالفي تأشيرات الزيارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٠ مساءً
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهما إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة, وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه (23) كيلو جرامًا من القات المخدر
السعودية

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه...

السعودية
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء
السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى...

السعودية
جازان.. محطة طبيعية تستقر بها أسراب الطيور المهاجرة في يومها العالمي
السعودية

جازان.. محطة طبيعية تستقر بها أسراب الطيور...

السعودية
القبض على 4 مخالفين بجازان لتهريبهم 59 كيلو قات
السعودية

القبض على 4 مخالفين بجازان لتهريبهم 59...

السعودية