الفتح يفوز على النجمة بثنائية في دوري روشن وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي الحج والعمرة: عرفة كلها موقف ولا حاجة للصعود إلى جبل الرحمة عسير الأنقى هواءً للربع الأول من 2026 رابية كدانة.. تطوير عمراني يرتقي بجودة إسكان ضيوف الرحمن وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية توكلنا يسهل الوصول لخدمات الجهات الحكومية في حج 1447هـ بـ19 لغة القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان تحالف دعم الشرعية: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرًا من بينهم 7 سعوديين الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لإيواء مخالفي تأشيرات الزيارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهما إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة, وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.