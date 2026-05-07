القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو المخدر في الشرقية

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن، بعد تورطهما في ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأوضحت الإدارة أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للبلاغات، موضحة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.