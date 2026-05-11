القبض على 4 مخالفين بجازان لتهريبهم 59 كيلو قات

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم (59) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.