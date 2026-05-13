القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 100 كيلو قات بعسير القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في الشمالية أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة الصناعة والتعدين في السعودية.. عامٌ من المنجزات النوعية والمؤشرات القياسية امتدادًا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة جهود إرشادية وإنسانية تعزّز انسيابية الدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي تحذير سيبراني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة لينوفو رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة، بمنطقة عسير، على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وقال حرس الحدود عبر منصة إكس، إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.