Icon

#يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن Icon وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن Icon القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي Icon الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon “الصحة” و”وقاية” تُطلقان دليل الحج التوعوي بثماني لغات Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على (7) أشخاص في محافظة جدة، بينهم (4) مقيمين و(3) وافدين من الجنسيتين الأوغندية والنيجيرية، وذلك لتورطهم في ترويج (25) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر.

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر رقم (995)، أو (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد