القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على (7) أشخاص في محافظة جدة، بينهم (4) مقيمين و(3) وافدين من الجنسيتين الأوغندية والنيجيرية، وذلك لتورطهم في ترويج (25) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر.

وأوضحت مكافحة المخدرات، أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر رقم (995)، أو (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.