القبض على 7 مخالفين إثيوبيين لتهريبهم 140 كجم من القات بعسير

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٧ مساءً
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (140) كيلوجراما من نبات القات المخدر.

وأوضحت الدوريات البرية لحرس الحدود أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

