القسطرة المتنقلة بالحرم تنقذ حاجًّا ليبيًّا من جلطة قلبية حادة خلال 9 دقائق

نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة حاج من الجنسية الليبية تعرّض لجلطة قلبية حادة أثناء وجوده في المنطقة المركزية، وذلك عبر خدمة القسطرة القلبية المتنقلة بمستشفى طوارئ الحرم، ضمن منظومة الرعاية العاجلة التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الحرجة خلال موسم الحج.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الحالة حضرت إلى مستشفى جوار الحرم وهي تعاني من أعراض جلطة قلبية حادة، وعلى الفور جرى تفعيل مسار الجلطات القلبية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله الطبية، وتوجيه الحالة مباشرة إلى معمل القسطرة المتنقل بمستشفى طوارئ الحرم، بما أسهم في تسريع الوصول إلى الرعاية القلبية التخصصية وتقليص زمن التدخل العلاجي.

وبيّن أن الفريق الطبي باشر فور وصول الحالة إجراء قسطرة قلبية علاجية متقدمة، وتمكن خلال 9 دقائق فقط من فتح الشريان الرئيسي المسبب للجلطة واستعادة تدفق الدم بنجاح، إلى جانب علاج شريان آخر كان يعاني من تضيق شديد تجاوز 90%.

وأفاد أن الحالة استقرت -ولله الحمد- بعد التدخل الطبي العاجل، وغادر الحاج المستشفى عقب استكمال المتابعة الطبية اللازمة، ليستأنف أداء مناسكه بصحة جيدة.

ويعكس هذا النجاح مستوى الجاهزية التشغيلية المتقدمة للمنظومة الصحية في مكة المكرمة، وكفاءة الكوادر الطبية المتخصصة، والتكامل بين المنشآت الصحية في تقديم الرعاية التخصصية لضيوف الرحمن على مدار الساعة.