القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء

من المتوقع أن تحدث ظاهرة القمر الأزرق الصغير النادرة “ميكرومون” مطلع الأسبوع القادم، وفيها يكون القمر المكتمل في أبعد نقطة ويبدو أصغر حجماً خلال العام.

وكل عامين إلى ثلاثة أعوام يحدث القمر الأزرق عندما يظهر قمر ثان مكتمل خلال نفس الشهر. وشهد الأول من مايو أول قمر مكتمل للشهر الحالي.

ونظراً لأن مدار القمر ليس دائرياً بشكل مثالي، فإن القمر المكتمل المقبل سوف يكون بعيداً عن الأرض أكثر من المعتاد ليكون على مسافة 406,135 كيلومتراً، مما يجعله يبدو أصغر قليلاً وأقل سطوعاً، وهو عكس القمر العملاق عندما يكون القمر المكتمل أقرب لنا من المعتاد.

وقال جيانلوكا ماسي، من مشروع التليسكوب الافتراضي، والذي سوف يقدم بثاً حياً من إيطاليا، إن القمر الصغير الذي سوف يحل يوم الأحد سيكون أصغر بواقع 6% وأقل سطوعاً بواقع 10% من متوسط القمر المكتمل.