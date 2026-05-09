القمر في تربيعه الأخير يزين سماء المملكة الليلة

يرصد القمر في طور التربيع الأخير لشهر ذي القعدة بعد منتصف ليل اليوم السبت 09 مايو الجاري، حيث يبدو نصف قرصه مضاءً تقريبًا بينما يغرق النصف الآخر في الظل وذلك بعد أن يكون قد أكمل ثلاثة أرباع دورته حول الأرض بالنسبة للشمس خلال الشهر القمري.

وبين رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير تعد من أفضل الأوقات لرصد تضاريس سطح القمر باستخدام المنظار أو التلسكوب الصغير إذ تبدو الجبال والفوهات القمرية شديدة الوضوح على امتداد الخط الفاصل بين الجانب المضاء والجانب المظلم بسبب تباين الضوء والظلال، مما يمنح المشهد مظهرًا ثلاثي الأبعاد ويجعل الرصد والتصوير الفلكي تجربة مميزة.

وأضاف أنه بعد منتصف الليل سيواصل القمر ارتفاعه في السماء ليشاهد عاليًا قرب شروق شمس الأحد 10 مايو 2026، حيث تظهر السماء مضاءة باللون الأزرق بفعل ضوء النهار، وفي هذه المرحلة يمكن رصد القمر بسهولة بالعين المجردة أو باستخدام المنظار قبل أن يغرب قرب الظهر بالتوقيت المحلي.

كما توفر مراقبة القمر في طور التربيع الأخير فرصة لفهم دورة أطواره بصورة عملية، إذ يمكن ملاحظة تغير الإضاءة والشكل الظاهري للقمر تدريجيًا من التربيع الأخير إلى الهلال المتناقص ثم المحاق نتيجة تغير موقعه بالنسبة للأرض والشمس.

وأوضح أبو زاهرة أن متابعة القمر بهذه الطريقة لا تمنح متعة بصرية فحسب بل تقدم أيضًا درسًا حيًا في علم الفلك يوضح كيف تكشف الإضاءة المائلة تفاصيل الجبال والفوهات القمرية، وكيف تتغير الأطوار خلال الشهر القمري ما يجعل كل ليلة رصد تجربة علمية غنية بالمعلومات.

وخلال الأيام المقبلة ستتقلص الزاوية الظاهرية بين القمر والشمس تدريجيًا حتى يصل القمر إلى مرحلة هلال نهاية الشهر حيث يرى قبيل شروق الشمس بفترة وجيزة استعدادًا لوصوله إلى منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة 1447 هـ.