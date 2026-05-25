القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في مشعر منى

تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في المخيمات المخصصة لهم، بعد استقرارهم بمشعر منى وقضاء يوم التروية، وذلك ضمن برامج الحج لموسم هذا العام.

وشملت الجهود تقديم التسهيلات الميدانية اللازمة، من ضيافة وتهيئة للمخيمات، بما يعين ضيوف الرحمن على أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

ويأتي ذلك امتدادًا لما توليه قيادة المملكة العربية السعودية من عناية بضيوف الرحمن، وحرصها على تسخير الإمكانات اللازمة لخدمة الحجاج ورعايتهم.