القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في مشعر منى Icon أكثر من 20 ألف وحدة إنارة تُضيء مشعر عرفات Icon أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن حتى 7 ذي الحجة Icon العيارية في عنيزة.. محطة تاريخية على طريق الحج البصري في ذاكرة القوافل القديمة Icon قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن Icon وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر Icon سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى Icon البديوي: تصريحات نعيم قاسم بشأن البحرين مرفوضة وغير مسؤولة Icon عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات Icon

القوات المشتركة تواصل تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في مشعر منى

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
المواطن - واس

تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تقديم خدماتها لذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية في المخيمات المخصصة لهم، بعد استقرارهم بمشعر منى وقضاء يوم التروية، وذلك ضمن برامج الحج لموسم هذا العام.

وشملت الجهود تقديم التسهيلات الميدانية اللازمة، من ضيافة وتهيئة للمخيمات، بما يعين ضيوف الرحمن على أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

ويأتي ذلك امتدادًا لما توليه قيادة المملكة العربية السعودية من عناية بضيوف الرحمن، وحرصها على تسخير الإمكانات اللازمة لخدمة الحجاج ورعايتهم.

