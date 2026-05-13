القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 67 سفينة تجارية جرى تحويل مسارها خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «قبل أربعة أسابيع، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تنفيذ الحصار المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها».
وأضافت: «حتى اليوم، حولت القوات الأمريكية مسار 67 سفينة تجارية، وسمحت بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية، كما عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار».
وتابعت: «في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنت قوات القيادة المركزية من إجبار سفينتين تجاريتين على العودة أدراجهما امتثالاً للحصار».
وقالت: «جاء ذلك بعد التواصل معهما عبر اللاسلكي وإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة خفيفة؛ ما يُظهر بوضوح أن إجراءات الإنفاذ الأمريكية لا تزال سارية المفعول بالكامل».