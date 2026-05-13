Icon

برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 29 مخالفًا Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 Icon ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية Icon فيصل بن فرحان: ندعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين أمريكا وإيران Icon اليونيفيل: انفجار مسيرات قرب مقرنا عرض قواتنا للخطر بالناقورة Icon الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز Icon إندونيسيا: الادعاء العام يطالب بسجن مؤسس جوجيك 18 عاما بسبب فساد مزعوم Icon المصاحف في المسجد الحرام.. عناية متكاملة تُجسّد رعاية المملكة لرسالة القرآن الكريم Icon القيادة تعزي رئيس بوتسوانا في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٥ مساءً
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 67 سفينة تجارية جرى تحويل مسارها خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «قبل أربعة أسابيع، بدأت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في تنفيذ الحصار المفروض على السفن التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها».

حصار موانئ إيران

وأضافت: «حتى اليوم، حولت القوات الأمريكية مسار 67 سفينة تجارية، وسمحت بمرور 15 سفينة تحمل مساعدات إنسانية، كما عطلت 4 سفن لضمان الامتثال للحصار».

وتابعت: «في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكنت قوات القيادة المركزية من إجبار سفينتين تجاريتين على العودة أدراجهما امتثالاً للحصار».

وقالت: «جاء ذلك بعد التواصل معهما عبر اللاسلكي وإطلاق طلقات تحذيرية من أسلحة خفيفة؛ ما يُظهر بوضوح أن إجراءات الإنفاذ الأمريكية لا تزال سارية المفعول بالكامل».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة منذ بدء الحصار على إيران
العالم

الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 58 سفينة...

العالم