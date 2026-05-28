القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم بمحافظة تشينيوان.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وقوع انفجار غازي في منجم ليوشنيوي للفحم بمحافطة تشينيوان شمال جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين لذويهم سالمين، وألا تروا أي مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم بمحافظة تشينيوان.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني نبأ وقوع انفجار غازي في منجم ليوشنيوي للفحم بمحافظة تشينيوان شمال جمهورية الصين الشعبية، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين لذويهم سالمين، وألا تروا أي مكروه”.