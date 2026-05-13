القيادة تعزي رئيس بوتسوانا في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في تجارب الأداء وزير البلديات والإسكان: 22 ألف كادر ميداني و4 محاور رئيسة ضمن منظومة البلديات بموسم الحج القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا الداخلية: قرارات إدارية بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 29 مخالفًا الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية فيصل بن فرحان: ندعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين أمريكا وإيران اليونيفيل: انفجار مسيرات قرب مقرنا عرض قواتنا للخطر بالناقورة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دوما جدعون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد فيستوس موغاي.
وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق السيد فيستوس موغاي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دوما جدعون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد فيستوس موغاي.
وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق السيد فيستوس موغاي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.