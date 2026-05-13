القيادة تعزي رئيس بوتسوانا في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
القيادة تعزي رئيس بوتسوانا في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دوما جدعون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد فيستوس موغاي.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق السيد فيستوس موغاي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دوما جدعون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق السيد فيستوس موغاي.

وقال سمو ولي العهد: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق السيد فيستوس موغاي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

