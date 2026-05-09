القيادة تهنئ السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كندا الصديق المزيد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لكندا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.