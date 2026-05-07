الكرملين: إجراءات أمنية إضافية لحماية بوتين خلال احتفالات يوم النصر

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا تتخذ إجراءات أمنية إضافية لحماية الرئيس فلاديمير بوتين تحسبا لشن أوكرانيا هجوما خلال احتفالات يوم النصر في التاسع من مايو أيار، التي تحيي ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث ‌باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: “تعلمون أنه عشية المناسبات الكبرى، وبالطبع، ربما المناسبة الأهم، يوم النصر في بلدنا، تتخذ الأجهزة الخاصة المعنية دائما إجراءات أمنية إضافية”، بحسب وكالة رويترز.

إجراءات إضافية لحماية بوتين

وأضاف أن هذا الأمر ضروري هذا العام بسبب ما أسماه “التهديد الإرهابي” من أوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجري تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة ببوتين لنفس السبب، أجاب بيسكوف “بالطبع”.

ومع ذلك، نفى بيسكوف تقريرا نشرته ⁠شبكة “سي إن إن” ووسائل إعلام غربية أخرى في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن وكالة مخابرات أوروبية لم تسمها، والذي ورد فيه أن الكرملين شدد الإجراءات الأمنية حول بوتين بشكل كبير بسبب مخاوف من انقلاب أو محاولة اغتيال.

وقال بيسكوف: “لدي سؤال واحد لك. ما هي المخابرات الأوروبية؟ لست على علم بوجود شيء من هذا القبيل”.

وتعيش موسكو، في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي محاولة من جانب أوكرانيا لتعطيل الفعاليات المقررة يوم السبت للاحتفال بذكرى إلحاق الهزيمة بألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وسيكون بوتين، في صدارة الحاضرين لمشاهدة عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو، وعادة ما يلقي كلمة ‌في ⁠هذه المناسبة.