الكشافة السعودية تواصل أعمال المسح الميداني بالمشاعر المقدسة عبر تقنيات ذكية

وزير الداخلية يرعى الحفل الختامي للمنتدى الثالث للصحة والأمن في الحج كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.. الحدث الأكبر عالميًا ينتقل من الرياض إلى باريس وزير الحج والعمرة: نضع خطة حج العام المقبل قبل انتهاء حج العام الحالي سنتكوم: تحويل مسار 90 سفينة وتعطيل 4 أخرى ضمن حصار إيران بحريًا في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير الأهلي يفوز على الخليج برباعية في ختام دوري روشن تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا أسقف المسجد الحرام.. إبداع هندسي يعكس تميز العمارة الإسلامية الحديثة احتراق شاحنة بمحافظة بدر إثر حادث مروري والدفاع المدني يباشر وزير الداخلية يستقبل وزير الحج والعمرة الإندونيسي
تواصل معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تنفيذ أعمال المسح الميداني ضمن مراحل الاستعداد لمهمة إرشاد الحجاج خلال موسم حج 1447هـ، بمشاركة الفتية والشباب والقادة الكشفيين.
وتنتشر الوحدات الكشفية صباحًا ومساءً في مختلف مواقع المشاعر المقدسة؛ لرصد المسارات والمخيمات وتحديث البيانات والمواقع الإرشادية، وفق خطة ميدانية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة أعمال الإرشاد خلال أيام الحج.
وتنفذ الوحدات الكشفية أعمال المسح عبر منظومة تقنية متكاملة تشمل تتبع المواقع وتحديد النقاط الإرشادية، بالاستفادة من تطبيق إلكتروني يُستخدم بديلًا للخرائط الورقية، بما يُسهم في تعزيز دقة التوجيه وسرعة الوصول إلى المواقع داخل المشاعر المقدسة.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة وطنية متكاملة تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لتقديم خدمات ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن، بما يعكس الدور التطوعي والإنساني الذي تضطلع به الكشافة السعودية سنويًا في خدمة الحجاج.