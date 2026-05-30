Icon

أمطار وسيول على منطقة جازان حتى المساء Icon الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين Icon طواف الوداع يختتم رحلة الحج الإيمانية وسط منظومة خدمات متكاملة Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى التاسعة مساء  Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج Icon متطوعو وزارة الداخلية يسهمون في دعم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن خلال الحج Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق Icon بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران Icon المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ صباحاً
الكونغو: 1028 حالة اشتباه بإيبولا وقدرات الفحص تشهد تحسنًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا، حيث بلغ العدد 1028 حالة حتى أمس الجمعة، مقارنة بـ906 حالات جرى الإبلاغ عنها في اليوم السابق، وفق ما أكده وزير الصحة صامويل روجر كامبا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تفشي سلالة “بونديبوغيو” من فيروس إيبولا داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع رصد إصابات مرتبطة بالتفشي في أوغندا، ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في المنطقة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوضحت مطلع مايو أن التفشي الحالي في شرق الكونغو الديمقراطية يُرجح أنه بدأ قبل نحو شهرين من اكتشافه، مشيرة إلى أن سلالة “بونديبوغيو” تعد من السلالات النادرة للفيروس، ولا يتوفر لها لقاح معتمد للوقاية منها. كما صنفت المنظمة الوضع باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تستدعي اهتمامًا دوليًا.

وأبدى خبراء الصحة قلقهم من الفترة الزمنية الطويلة التي ظل خلالها الفيروس ينتشر دون اكتشاف، خصوصًا في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، الأمر الذي صعّب عمليات تعقب المخالطين للمصابين واحتواء العدوى في مراحلها الأولى.

وفي المقابل، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تحسن ملحوظ في قدرات الفحص المخبري، مع توقعات بالانتهاء من معالجة الجزء الأكبر من العينات المتراكمة للحالات المشتبه بإصابتها خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز جهود الاستجابة والسيطرة على التفشي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا
العالم

أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط...

العالم
تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في 10 دول بالقارة
السعودية

تحذير من خطر تفشي فيروس إيبولا في...

السعودية