الكويت: القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري اشتبكوا مع القوات المسلحة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات مع أربعة متسللين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن انتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن القضية تأتي استكمالاً لبيان وزارة الدفاع الصادر في الثالث من مايو الجاري بشأن ضبط المتسللين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الكويتية عبر البحر.

وبيّنت أن المقبوض عليهم هم: العقيد البحري أمير حسين عبد محمد زراعي، والعقيد البحري عبدالصمد يداله قنواتي، والنقيب البحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، والملازم أول البري محمد حسين سهراب فروغي راد.

وأضافت الوزارة أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بتنفيذ مهمة تسلل إلى جزيرة بوبيان يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، باستخدام قارب صيد جرى استئجاره خصيصاً لتنفيذ المهمة.

وأكد البيان أن التحقيقات أظهرت أن المهمة كانت تتضمن تنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة تلك الأعمال أو الإجراءات اللاحقة المتخذة بحق المتهمين.