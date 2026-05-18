الكويت تدين العدوان على السعودية عبر طائرات مسيّرة من العراق

أعربت دولة الكويت اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، التي تم التصدي لها بنجاح.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- أن هذا الاعتداء يعد استمرارًا لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817، بما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الوزارة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، وضمان سلامة أراضيها.