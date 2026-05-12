الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء ممثلة بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، محمد توتونجي، سفير إيران بالبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن سفير إيران تم تسليمه مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية.

وجدد نائب وزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، ومحمّلاً إياها كامل المسؤولية عمّا يمثله ذلك من تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

كما شدد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.

 

مشروع قرار أممي يهدد إيران بعقوبات إذا لم تسمح بحرية الملاحة
الجيش الباكستاني يدعو لضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران
ترامب: رد إيران على المقترح الأمريكي مرفوض بالكامل
الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز
الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي
“النقد الدولي”: التعامل مع تداعيات حرب إيران قد يستغرق 4 أشهر
الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران
العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران
