الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على تسلل عناصر الحرس الثوري

روسيا تختبر صاروخ “سارمات” النووي بمدى 35 ألف كم مشروع “مسام” ينزع 839 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية نائب أمير تبوك يكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز “منافس” ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي للعاملين في موسم الحج مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء جامعة المملكة في مدينة الرياض مركز الخدمة الشاملة في المسجد النبوي يعزز تكامل الخدمات لضيوف الرحمن روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن نجران ملتقى قوافل الحجاج المتجهين من الجنوب نحو الأراضي المقدسة
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الثلاثاء، استدعاء ممثلة بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، محمد توتونجي، سفير إيران بالبلاد.
وأضافت الوزارة في بيان، أن سفير إيران تم تسليمه مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية.
وجدد نائب وزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي، مطالباً إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال، ومحمّلاً إياها كامل المسؤولية عمّا يمثله ذلك من تعدٍ صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
كما شدد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.