لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة في حج هذا العام

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

تفقّد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، قوة الأمن البيئي المشاركة في حج هذا العام 1447هـ لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بالتكامل مع قوات أمن الحج، وتابع سير العمل ميدانيًا، وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها الموكلة إليها.

وأكّد اللواء الحربي لمنسوبي القوات، أهمية التكامل مع الجهات المشاركة في تنظيم المشاة وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن، وتقديم أرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم بأمنٍ وطمأنينة.

