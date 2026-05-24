اللواء الركن العنزي يتفقد مهام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية المشاركة في الحج

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي قوة الأفواج الأمنية المشاركة في موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة قوات أمن الحج، ووقف ميدانيًا على المهام الأمنية في المشاعر المقدسة.
واطّلع اللواء الركن عوض العنزي على سير العمل وتنفيذ المهام الأمنية والتنظيمية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتكامل مع مختلف الجهات الأمنية المشاركة في الحج؛ لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.