اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف

تفقد مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع, جوازات محافظة الطائف؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وحثّ اللواء المربع منسوبي جوازات المحافظة على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بيسر وسهولة.