الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف 5 وزراء غدًا للحديث عن استعدادات موسم حج
المواطن - واس

ينعقد يوم الأربعاء 26 ذي القعدة 1447هـ الموافق 13 مايو 2026م المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، للحديث عن أبرز الاستعدادات لموسم حج 1447هـ.

وسيجيب أصحاب المعالي على تساؤلات الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.
يبث المؤتمر مباشرة عبر القنوات التلفزيونية السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

