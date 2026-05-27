المحشوش.. أشهر الأكلات التقليدية بعيد الأضحى في جازان

يحافظ أهالي منطقة جازان على عدد من الأطباق الشعبية المرتبطة بعيد الأضحى، ويبرز “المحشوش” بوصفه أحد أشهر الأكلات التقليدية التي تتصدر موائد العيد في مختلف محافظات المنطقة، لما يمثله من ارتباط وثيق بالعادات الاجتماعية والموروث الغذائي المتوارث بين الأجيال.

ويبدأ إعداد “المحشوش” عقب الانتهاء من ذبح الأضاحي مباشرة، حيث تُقطّع كميات اللحم والشحم إلى أجزاء صغيرة، ثم تُطهى على نار هادئة لساعات طويلة، مع إضافة مجموعة من البهارات المحلية التي تمنحه نكهته المميزة ورائحته المعروفة لدى أهالي جازان، فيما تحرص العديد من الأسر على إعداده بالطرق التقليدية المتوارثة التي لا تزال محافظة على حضورها حتى اليوم.

وتشهد المنازل في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العيد حركة نشطة لتحضير “المحشوش”، وسط أجواء اجتماعية يشارك فيها أفراد الأسرة، إذ يرتبط إعداده بالتجمعات العائلية والزيارات المتبادلة خلال العيد، في مشهد يعكس جانبًا من الترابط الاجتماعي الذي تتميز به المنطقة.

ويُعد “المحشوش” طبقًا رئيسًا على موائد الغداء في عيد الأضحى، كما يُقدَّم في بعض القرى ضمن الولائم الجماعية التي تجمع الأقارب والجيران، إلى جانب عدد من الأكلات الشعبية الأخرى التي تشتهر بها جازان، بما يعكس تنوع المطبخ المحلي وثراءه بالعادات الغذائية المرتبطة بالمناسبات.

وتختلف بعض تفاصيل إعداد “المحشوش” بين المحافظات الجبلية والساحلية، سواءً في نوع البهارات المستخدمة أو مدة الطهي وطريقة التقديم، إلا أن الوجبة تحتفظ بطابعها الشعبي الذي جعلها حاضرة في وجدان المجتمع الجازاني بوصفها إحدى أبرز الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى.

ويُمثل “المحشوش” جانبًا من الموروث الثقافي والغذائي في منطقة جازان؛ إذ أسهمت الأسر في الحفاظ على طرق إعداده التقليدية ونقله بين الأجيال، لتواصل الأطباق الشعبية حضورها في المناسبات الاجتماعية بوصفها جزءًا من الهوية المحلية التي تتميز بها المنطقة.