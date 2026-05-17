المحكمة العليا: غدًا الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو

أعلنت المحكمة العليا أن يوم غدٍ الاثنين 1 / 12 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18 مايو ـ أيار 2026م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 26 مايو ـ أيار، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا اليوم فيما يلي نصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447هـ -حسب قرار المحمكة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1447هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (206 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1447هـ أن يوم السبت 1 / 11 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18 / 4 / 2026م هو المكمل لشهر شوال 1447هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 2 / 11 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1447هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم أن يوم غدٍ الاثنين 1 / 12 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 18 مايو ـ أيار 2026م، هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1447هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 26 مايو ـ أيار، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، كما تسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يوفِّقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، ويحفظ حجاج بيته الحرام، وييسر سُبل أداء حجهم، ويتقبله منهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها وولاة أمرها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

دائرة الأهلة في المحكمة العليا

عضو

تمت المصادقة

أحمد بن محمد المهيزع

عضو

تمت المصادقة

إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل

عضو

تمت المصادقة

محمد بن صالح اليحيى

عضو

تمت المصادقة

محمد بن عبدالله الجارالله

رئيس الدائرة

تمت المصادقة

خالد بن عبدالله اللحيدان