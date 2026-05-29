المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة

استقبلت المدينة المنورة اليوم، طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وأمان، وذلك عبر رحلات “قطار الحرمين السريع” وطريق الهجرة.

وشهد توافد الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة توافر منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية التي سخّرتها الجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية وصولهم وتنقلهم إلى مقار إقامتهم بالمنطقة المركزية أو إلى منافذ المغادرة.

ورفعت الجهات والقطاعات ذات العلاقة بأعمال الحج في المدينة المنورة جاهزيتها لاستقبال أفواج الحجاج خلال موسم ما بعد الحج، فيما تواصل الفرق الميدانية أعمالها في مراكز الاستقبال المؤقتة، بمشاركة الجهات الأمنية، لتنظيم حركة دخول الحافلات وتوجيهها، واستقبال حجاج الجو والبحر عبر مركز الهجرة، إلى جانب استقبال حجاج البر عبر مركز استقبال حجاج البر، ضمن منظومة تشغيلية تعمل على مدى الساعة.