المدينة المنورة تودّع ضيوف الرحمن المتجهين إلى المشاعر المقدسة وتستقبل زوار الداخل

ودّعت المدينة المنورة ضيوف الرحمن المتجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت زوار الداخل القادمين من مختلف مناطق المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى في أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد النبوي.
ويحرص زوار الداخل على اغتنام هذه الأيام المباركة بالصلاة في المسجد النبوي والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، إلى جانب زيارة المساجد والمعالم التاريخية التي تشهد انسيابية في الحركة وسهولة في التنقل بعد مغادرة غالبية الحجاج.
كما تشهد الفنادق والدور السكنية القريبة من المسجد النبوي حركة إشغال متزايدة، في ظل رغبة الزوار في قضاء أوقاتهم بالقرب من المسجد النبوي والإكثار من العبادات والطاعات خلال أيام ذي الحجة وإجازة عيد الأضحى.
وتشهد المنطقة المركزية والأسواق التجارية والمطاعم المحيطة بالمسجد النبوي حركة ملحوظة من الزوار، وسط تنظيم وخدمات ميدانية متكاملة تقدمها الجهات الأمنية والخدمية؛ بما يسهم في توفير الأجواء الملائمة وراحة الزائرين.