الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة | المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام | أمطار متوسطة ورياح نشطة على منطقة جازان | نائب أمير مكة المكرمة: نجاح استثنائي لموسم الحج 1447هـ بدعم القيادة الرشيدة | حجّاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق | إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: شعيرة الحج من أعظم العبادات البدنية وأدقّها أحكامًا | الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: العبادة رحلة عمر لا تنقضي إلا بانقضاء الأجل | تكامل ميداني واستجابة متقدمة يعيدان النبض لحاج إندونيسي بمنشأة الجمرات | ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% | طقس ثاني أيام التشريق.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام

الجمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٢ مساءً
المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام
المواطن- فريق التحرير

قدمت المرأة السعودية نموذجًا مشرّفًا في الكفاءة والاحترافية خلال مشاركتها الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، عبر أدوار متنوعة تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ضمن منظومة عمل متكاملة تسخّر جميع الإمكانات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وتؤدي الكوادر النسائية السعودية أدوارًا محورية في تنظيم حركة الحشود، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للزائرات والحاجات، إلى جانب مشاركتهن في الأعمال الصحية والميدانية والتطوعية، بما يعكس ما وصلت إليه المرأة السعودية من تأهيل وتمكين وكفاءة عالية في مختلف القطاعات.

ويبرز حضور المرأة في موسم الحج بوصفه امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل، ومنها خدمة الحرمين الشريفين، وفق منظومة احترافية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير أجواء من الراحة والطمأنينة لهم أثناء أداء مناسكهم.

ويجسد هذا الحضور النوعي ما تشهده المملكة من تطور في تمكين الكفاءات الوطنية النسائية، وإشراكهن في الأعمال الميدانية والتنظيمية والإنسانية، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة ورسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في إنجاح موسم الحج عامًا بعد عام.

البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن
كوادر مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في إنقاذ حاجين من أزمات قلبية حرجة
ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة
"كاتريون" توسّع عملياتها في موسم حج 1447هـ
الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة
أكثر من مليون خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن حتى 7 ذي الحجة
"البيئة": وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن
التقنية في خدمة ضيوف الرحمن.. منظومة رقمية متقدمة تدير موسم حج بكفاءة عالية
