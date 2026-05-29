المرأة السعودية تقدم دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام

قدمت المرأة السعودية نموذجًا مشرّفًا في الكفاءة والاحترافية خلال مشاركتها الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، عبر أدوار متنوعة تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ضمن منظومة عمل متكاملة تسخّر جميع الإمكانات لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وتؤدي الكوادر النسائية السعودية أدوارًا محورية في تنظيم حركة الحشود، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للزائرات والحاجات، إلى جانب مشاركتهن في الأعمال الصحية والميدانية والتطوعية، بما يعكس ما وصلت إليه المرأة السعودية من تأهيل وتمكين وكفاءة عالية في مختلف القطاعات.

ويبرز حضور المرأة في موسم الحج بوصفه امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل، ومنها خدمة الحرمين الشريفين، وفق منظومة احترافية تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير أجواء من الراحة والطمأنينة لهم أثناء أداء مناسكهم.

ويجسد هذا الحضور النوعي ما تشهده المملكة من تطور في تمكين الكفاءات الوطنية النسائية، وإشراكهن في الأعمال الميدانية والتنظيمية والإنسانية، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة ورسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، والإسهام في إنجاح موسم الحج عامًا بعد عام.