المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 41.88 كوبيكًا مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 71.209 روبلًا.

وخفض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 73.01 كوبيكًا، ليبلغ 82.5445 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8.43 كوبيكات، ليصل إلى 10.4823 روبلات.