المركزي الروسي يواصل خفض سعر العملات الرئيسة أمام الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل. وخَفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 44.58 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 73.342 روبلًا.

وخَفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.48 روبل، ليبلغ 85.9017 روبلًا، بينما خَفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.89 كوبيكات، ليصل إلى 10.7933 روبلات.