ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مايو 2026 بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال سعودي (ملياران وأربع مئة وثمانية عشر مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 348 مليون ريال سعودي (ثلاث مئة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي (خمسة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2033م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.010 مليار ريال سعودي (مليار وعشرة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.015 مليار ريال سعودي (مليار وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي وبلغت الشريحة الخامسة 10 ملايين ريال سعودي (عشرة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.

 

