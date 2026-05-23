المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026

استعرض المركز الوطني لسلامة النقل خلال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، أبرز التقنيات الحديثة التي يوظفها في تعزيز مستويات السلامة بمختلف أنماط النقل، بما يسهم في دعم سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

واستعرض المركز خلال مشاركته عددًا من التقنيات المتقدمة المستخدمة في تحقيقات السلامة، من بينها تقنيات المسح والتصوير ثلاثي الأبعاد، والطائرات دون طيار لتوثيق مواقع الحوادث ميدانيًا، إلى جانب تقنيات تحليل البيانات الفنية وإعادة بناء تسلسل الحوادث باستخدام المحاكاة والرسوم المتحركة بما يدعم دقة التحقيقات ورفع جودة المخرجات.

وسلط المركز الضوء على جاهزية كوادره الوطنية المتخصصة في تحقيقات السلامة، ودور مركز التحكم بالعمليات في استقبال البلاغات وتحليلها وتمكين الفرق الميدانية من سرعة الاستجابة للحوادث الجسيمة في مختلف أنماط النقل (الجوي، والبري، والبحري، والسككي).

وتأتي مشاركة المركز ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية لإبراز مستوى التكامل والتطور التقني في منظومة النقل بالمملكة، وتعزيز الوعي بأهمية سلامة النقل، بما يعكس ما توليه المملكة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن وتقديم تجربة حج آمنة وميسّرة.