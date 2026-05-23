Icon

المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026 Icon أمانة جدة تعزز جاهزية الطرق والمحاور الرئيسة لموسم حج 1447هـ Icon “حافلات المدينة” تُفعّل خدمة النقل الترددي للمسجد النبوي ومسجد قباء يوم عرفة وصلاة العيد Icon وزارة الحج والعمرة: أكثر من 3.4 ملايين قراءة لبطاقة “نسك” و80 ألف جولة رقابية منذ بداية الحج Icon الملك سلمان وولي العهد يُعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل الصباح Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير دولة قطر Icon أمانة الرياض تطلق مبادرة “ثلث الأضحية” بمشاركة 1500 متطوع لدعم الأسر المحتاجة Icon الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon أمانة الباحة تكمل استعداداتها لعيد الأضحى بخطط تشغيلية وميدانية متكاملة Icon الموارد البشرية: ضيافة الأطفال في حج 1447هـ تعزّز الطمأنينة وتدعم استقرار تجربة الحاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
المركز الوطني لسلامة النقل يستعرض تقنياته الحديثة في ملتقى إعلام الحج 2026
المواطن - فريق التحرير

استعرض المركز الوطني لسلامة النقل خلال ملتقى إعلام الحج بنسخته الثالثة، أبرز التقنيات الحديثة التي يوظفها في تعزيز مستويات السلامة بمختلف أنماط النقل، بما يسهم في دعم سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

واستعرض المركز خلال مشاركته عددًا من التقنيات المتقدمة المستخدمة في تحقيقات السلامة، من بينها تقنيات المسح والتصوير ثلاثي الأبعاد، والطائرات دون طيار لتوثيق مواقع الحوادث ميدانيًا، إلى جانب تقنيات تحليل البيانات الفنية وإعادة بناء تسلسل الحوادث باستخدام المحاكاة والرسوم المتحركة بما يدعم دقة التحقيقات ورفع جودة المخرجات.
وسلط المركز الضوء على جاهزية كوادره الوطنية المتخصصة في تحقيقات السلامة، ودور مركز التحكم بالعمليات في استقبال البلاغات وتحليلها وتمكين الفرق الميدانية من سرعة الاستجابة للحوادث الجسيمة في مختلف أنماط النقل (الجوي، والبري، والبحري، والسككي).

وتأتي مشاركة المركز ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية لإبراز مستوى التكامل والتطور التقني في منظومة النقل بالمملكة، وتعزيز الوعي بأهمية سلامة النقل، بما يعكس ما توليه المملكة من عناية واهتمام بضيوف الرحمن وتقديم تجربة حج آمنة وميسّرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد