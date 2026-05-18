المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض خدماته بمعرض منتدى الصحة والأمن في الحج

يشارك المركز الوطني للعمليات للأمنية في معرض منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة، خلال الفترة (17–19 مايو 2026م)، لاستعراض جهود المركز خلال موسم الحج 1447هـ، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمحافظة جدة.

ويستعرض المركز للزوّار، الخدمات الأمنية والإنسانية المُقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) وكيفية استقبال المكالمات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.

ويتضمن المنتدى برنامجًا متنوعًا يضم أكثر من (15) جلسة حوارية، و(6) كلمات رئيسة، و(3) ورش عمل، وفعالية TEDx، وهاكاثون مصاحب يشارك فيه نحو (90) فريقاً، ومعرضًا تشارك فيه أكثر من (30) جهة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج.