المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض خدماته بمعرض منتدى الصحة والأمن في الحج

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
يشارك المركز الوطني للعمليات للأمنية في معرض منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة، خلال الفترة (17–19 مايو 2026م)، لاستعراض جهود المركز خلال موسم الحج 1447هـ، وذلك في نادي وزارة الداخلية بمحافظة جدة.
ويستعرض المركز للزوّار، الخدمات الأمنية والإنسانية المُقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911) وكيفية استقبال المكالمات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.
ويتضمن المنتدى برنامجًا متنوعًا يضم أكثر من (15) جلسة حوارية، و(6) كلمات رئيسة، و(3) ورش عمل، وفعالية TEDx، وهاكاثون مصاحب يشارك فيه نحو (90) فريقاً، ومعرضًا تشارك فيه أكثر من (30) جهة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لاستعراض المبادرات والخدمات والتقنيات والتجارب المرتبطة بالصحة والأمن في الحج.