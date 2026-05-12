المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال لمخالفي التجاوز في المواقع الخطرة

حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من ارتكاب مخالفة التجاوز في المناطق الممنوعة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة، خاصة في المنعطفات والمرتفعات التي تنعدم فيها الرؤية الواضحة.

وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس، أن التجاوز في هذه المواقع يشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تصنف هذه المخالفات ضمن المخالفات الجسيمة لما قد يترتب عليها من حوادث وإصابات خطيرة.

وبحسب المرور، العقوبات المقررة بحق مرتكبي هذه المخالفة تتضمن غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال و2000 ريال، ضمن الجهود الرامية إلى الحد من التجاوزات المتهورة وتعزيز مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وشددت الإدارة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والتقيد بإشارات الطريق وخطوط المسارات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.