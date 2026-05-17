المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

نفذت إدارات المرور حملة ميدانية موسعة لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو 2026، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات والسلوكيات التي تهدد مستخدمي الطرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5,223 دراجة آلية مخالفة في عدد من المناطق والمحافظات، حيث تصدرت مدينة الرياض القائمة بـ2,602 دراجة مخالفة، تلتها جدة بـ1,767 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ109 مخالفات.

كما سجلت الحملة ضبط 185 دراجة مخالفة في العاصمة المقدسة، و137 مخالفة في محافظة الطائف، و80 في منطقة القصيم، و79 في منطقة المدينة المنورة، و77 في منطقة نجران، إضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها في مناطق عسير وحائل وتبوك وجازان والجوف والحدود الشمالية ومحافظة القريات ومنطقة الباحة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الأعمال الرقابية الميدانية التي تنفذها الجهات المرورية لمتابعة مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، والحد من التجاوزات التي قد تؤثر على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.