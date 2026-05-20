المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر، بما يتيح للراغبين شراء اللوحات والمشاركة في المزاد بشكل إلكتروني بكل سهولة.
وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس، أن المزاد يستمر حتى يوم الخميس 21 مايو، مشيرة إلى إمكانية الدخول والمشاركة عبر خطوات إلكترونية بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة “أبشر”، ثم اختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، يليها “المرور”، ثم الدخول إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.
وأكدت الإدارة أن الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين، بما يعزز تجربة المستخدم ويوفر خيارات إلكترونية مرنة للراغبين في اقتناء اللوحات المميزة.