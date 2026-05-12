Icon

روسيا تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد هدنة 3 أيام Icon المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن Icon نجران ملتقى قوافل الحجاج المتجهين من الجنوب نحو الأراضي المقدسة Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج بنين Icon ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار يشيدون بالخدمات المقدمة منذ لحظة وصولهم Icon الخارجية الكويتية تدين قيام مجموعة مسلحة من الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان Icon ضبط 4 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في ينبع  Icon ملكية العُلا تبدأ تطبيق الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وتفعيل اللوائح الرقابية Icon الكويت: القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري اشتبكوا مع القوات المسلحة Icon الشؤون الإسلامية بالشرقية تستكمل جاهزيتها لاستقبال حجاج البحرين عبر جسر الملك فهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساءً
المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حقق المسار الإلكتروني في وزارة الحج والعمرة أرقامًا تشغيلية متقدمة خلال موسم حج 1447هـ، ضمن أعمال الاستعداد المسبق لخدمة ضيوف الرحمن، شملت أكثر من 250 خدمة مقدمة عبر المنصة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأكثر من 30 مؤشرًا وتقريرًا، إضافة إلى ربط وتكامل مع عدد كبير من شركات الحج، بما يسهم في رفع كفاءة تنظيم الخدمات المرتبطة برحلة ضيوف الرحمن.

ويسهم المسار الإلكتروني في توحيد بيانات الخدمات قبل وصول الحجاج إلى مواقع الخدمة، لتمكين الجهات العاملة في المنظومة من قراءة احتياجات الحجاج مبكرًا، وربطها بخدمات السكن والنقل والإعاشة، وتقليل التباين في الإجراءات بين الجهات وشركات الحج.

ويعمل المسار الإلكتروني منصة رقمية موحدة لإدارة الخدمات، وربطها ببيانات الاستعداد المسبق، بما يساعد على قراءة تدفقات الحجاج وتوزيعها قبل وصولهم، ورفع انسيابية أوضح في حركة القدوم، وتيسير إجراءات رحلة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الوزارة أقامت أكثر من 378 ورشة تدريبية على منصة المسار الإلكتروني، إلى جانب أكثر من 150 اجتماعًا مع مكاتب شؤون الحجاج، بما يعزز فهم آلية استخدام المنصة، ويدعم مواءمة الخطط التشغيلية، ويرفع جاهزية الجهات المعنية قبل بدء مراحل القدوم والتصعيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد