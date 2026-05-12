المسار الإلكتروني بوزارة الحج والعمرة يرفع كفاءة الاستعداد وييسّر رحلة ضيوف الرحمن

حقق المسار الإلكتروني في وزارة الحج والعمرة أرقامًا تشغيلية متقدمة خلال موسم حج 1447هـ، ضمن أعمال الاستعداد المسبق لخدمة ضيوف الرحمن، شملت أكثر من 250 خدمة مقدمة عبر المنصة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأكثر من 30 مؤشرًا وتقريرًا، إضافة إلى ربط وتكامل مع عدد كبير من شركات الحج، بما يسهم في رفع كفاءة تنظيم الخدمات المرتبطة برحلة ضيوف الرحمن.

ويسهم المسار الإلكتروني في توحيد بيانات الخدمات قبل وصول الحجاج إلى مواقع الخدمة، لتمكين الجهات العاملة في المنظومة من قراءة احتياجات الحجاج مبكرًا، وربطها بخدمات السكن والنقل والإعاشة، وتقليل التباين في الإجراءات بين الجهات وشركات الحج.

ويعمل المسار الإلكتروني منصة رقمية موحدة لإدارة الخدمات، وربطها ببيانات الاستعداد المسبق، بما يساعد على قراءة تدفقات الحجاج وتوزيعها قبل وصولهم، ورفع انسيابية أوضح في حركة القدوم، وتيسير إجراءات رحلة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الوزارة أقامت أكثر من 378 ورشة تدريبية على منصة المسار الإلكتروني، إلى جانب أكثر من 150 اجتماعًا مع مكاتب شؤون الحجاج، بما يعزز فهم آلية استخدام المنصة، ويدعم مواءمة الخطط التشغيلية، ويرفع جاهزية الجهات المعنية قبل بدء مراحل القدوم والتصعيد.