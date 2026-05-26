الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ مساءً
المسجد النبوي يستقبل المصلين والزوار وسط منظومة خدمات متكاملة
المواطن- فريق التحرير

استقبل المسجد النبوي اليوم، جموع المصلين والزوار في يوم عرفة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لتهيئة الأجواء التعبدية وتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
وشهد المسجد النبوي وساحاته منذ ساعات الصباح توافد أعداد كبيرة من المصلين والزوار من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم المبارك في رحاب المسجد النبوي، والإكثار من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن.


وسخّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مختلف إمكاناتها التشغيلية والخدمية، بما يشمل أعمال النظافة والتعقيم، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وخدمات السقيا، والعناية بالمصليات والساحات، إلى جانب تكثيف أعمال التوجيه والإرشاد؛ بما يسهم في راحة المصلين والزوار خلال يوم عرفة.
وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات المتواصلة التي تقدمها الهيئة للعناية بالمصلين والزوار في المسجد النبوي خلال موسم الحج.

 

