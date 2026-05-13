المصاحف في المسجد الحرام.. عناية متكاملة تُجسّد رعاية المملكة لرسالة القرآن الكريم

تُجسّد المصاحف الشريفة في المسجد الحرام إحدى أبرز صور العناية الفائقة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم، إذ تتكامل الجهود التنظيمية والتقنية والخدمية لتوفير ملايين النسخ من المصاحف لضيوف الرحمن، بما يضمن سهولة الوصول إليها، وجودة طباعتها، والمحافظة عليها في بيئة تليق بمكانتها وقدسيتها.

ويُعد توزيع المصاحف في أروقة وساحات المسجد الحرام جزءًا أصيلًا من منظومة الخدمات المتكاملة التي تسعى إلى تمكين المصلين والمعتمرين من أداء عباداتهم في أجواء إيمانية ميسّرة، إذ تنتشر المصاحف في مواقع مدروسة بعناية، بما يراعي الكثافة البشرية، وتنوّع مسارات الحركة داخل المسجد الحرام.

وتعتمد الجهات المختصة على خطط تشغيلية دقيقة لضمان توفر المصاحف بشكل دائم، إذ تُزوّد الرفوف بالمصاحف على مدار الساعة، خاصة في المواسم التي تشهد كثافة عالية، إذ يتضاعف الإقبال على تلاوة القرآن الكريم، ويحرص القاصدون على اغتنام الأوقات المباركة في رحاب البيت العتيق.

وتتميّز المصاحف المتوفرة في المسجد الحرام بجودة طباعتها العالية، إذ تُطبع جميعها في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يُعد من أكبر وأهم المطابع المتخصصة في طباعة المصحف الشريف على مستوى العالم، إذ يلتزم بأعلى المعايير الدقيقة في التدقيق والمراجعة والإخراج الفني، بما يضمن سلامة النص القرآني ودقته وجودته، وتُراعى في هذه المصاحف وضوح الخط، وجودة الورق، وسهولة القراءة، إلى جانب توفير نسخ بأحجام مختلفة تناسب احتياجات المصلين.



وتشمل الخدمات إتاحة مصاحف مترجمة لمعاني القرآن الكريم بعدة لغات، بما يعكس البعد العالمي لرسالة الإسلام، ويُسهم في تمكين غير الناطقين بالعربية من فهم معاني الكتاب العزيز، إضافة إلى المصاحف المطبوعة بلغة “برايل” المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومصاحف مزوّدة بقلم قارئ لتيسير التلاوة.

وأولت الجهات المعنية اهتمامًا خاصًا بتنظيم المصاحف داخل المسجد الحرام، من خلال رفوف مصممة بعناية تُحافظ على ترتيبها وسهولة الوصول إليها، إلى جانب فرق ميدانية متخصصة تعمل على إعادة ترتيب المصاحف بشكل مستمر، والتأكد من نظافتها وسلامتها، واستبدال التالف منها أولًا بأول، بما يضمن بقاء المصحف في أفضل حالاته.

ولا تقتصر العناية على الجوانب التنظيمية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب التقنية، إذ جرى إدخال حلول حديثة تُسهم في تحسين إدارة المصاحف، من خلال تتبع مواقعها وتوزيعها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في تقديم الخدمة، ويُقلّل الفاقد، ويضمن استدامة توفرها في جميع الأوقات.

وتبرز الجهود الكبيرة في العناية بالمصاحف من خلال العمل المتواصل للكوادر البشرية المؤهلة، التي تعمل على مدار الساعة لخدمة قاصدي المسجد الحرام، إذ يتوزع العاملون في مختلف المواقع لمتابعة حالة المصاحف، وتلبية احتياجات المصلين، والإجابة عن استفساراتهم، في صورة تعكس روح العمل الجماعي والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن.

وتُنفذ الجهات المعنية برامج دورية لصيانة المصاحف، تشمل تنظيفها وتعقيمها، في ظل الحرص على توفير بيئة صحية وآمنة داخل المسجد الحرام، بما يتماشى مع أعلى المعايير الصحية، ويُعزز من راحة المصلين أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم.

وفي سياق متصل، تحرص الجهات المختصة على توعية الزوار بأهمية المحافظة على المصاحف، من خلال لوحات إرشادية ورسائل توعوية تؤكد ضرورة إعادة المصحف إلى مكانه بعد الاستخدام، وعدم تركه في أماكن غير مخصصة، بما يُسهم في الحفاظ على النظام العام، ويُعين على استفادة أكبر عدد ممكن من المصلين.

وتُعد المصاحف الإلكترونية أحد الجوانب الحديثة التي أُضيفت إلى منظومة الخدمات، إذ يمكن للمصلين الاستفادة من التطبيقات الرقمية التي تتيح قراءة القرآن الكريم عبر الأجهزة الذكية، إلى جانب الاستماع إلى التلاوات، مما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات، دون أن يُغني ذلك عن المصحف الورقي الذي يظل حاضرًا بقوة في وجدان المسلمين.

وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير خدمات المصاحف داخل المسجد الحرام، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، انطلاقًا من مكانة القرآن الكريم في نفوس المسلمين، وحرصًا على تمكين القاصدين من تلاوته في بيئة مهيأة ومريحة، حيث يتم توفير ملايين النسخ المطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمواصفات عالية الجودة، مع متابعة مستمرة لضمان جاهزيتها وتوفرها في جميع المواقع، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحقق رضا ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، إذ تتضافر مختلف الجهات لتوفير بيئة إيمانية متكاملة تُعين القاصدين على أداء عباداتهم بكل يُسر وسهولة، في ظل عناية شاملة تشمل أدق التفاصيل.

ويُلاحظ الزائر للمسجد الحرام حجم التنظيم والدقة في توزيع المصاحف، إذ لا تكاد تخلو زاوية من زوايا المسجد الحرام من وجود مصحف في متناول اليد، مما يُسهم في تعزيز أجواء الخشوع، ويُشجع على تلاوة القرآن الكريم في كل وقت.

وتعكس هذه الجهود الصورة الحضارية للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتُبرز مدى الاهتمام الذي توليه لكتاب الله الكريم، ليس فقط من حيث توفيره، بل أيضًا من حيث العناية به، والحفاظ عليه، وتقديمه بأفضل صورة ممكنة.

ويظل المصحف الشريف في المسجد الحرام شاهدًا حيًّا على هذه الجهود المباركة، إذ يلتقي عنده المسلمون من مختلف أنحاء العالم، يتلون آياته، ويتدبرون معانيه، في مشهد إيماني مهيب يُجسد وحدة الأمة الإسلامية، ويُجدد ارتباطها بكتاب ربها.

وتبقى المصاحف في المسجد الحرام أكثر من مجرد كتب موضوعة على الرفوف؛ فهي عنوان عناية، ورسالة اهتمام، وجسر يربط ملايين القلوب بكلام الله، في أطهر بقاع الأرض.