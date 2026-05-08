المطبخ المركزي التابع لسلمان للإغاثة يواصل تقديم الوجبات الغذائية في قطاع غزة

واصل المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تقديم (24,800) وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا وسط وجنوب قطاع غزة، استفاد منها (24,800) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

ويأتي ذلك امتدادًا لموقف المملكة العربية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية السامية.