فشل حسم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

انتهت المحادثات بين المشرعين الأوروبيين والحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وهو ما قد يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على شركات صناعة السيارات الأوروبية، حسب ما أوردت مجلة “بوليتيكو”.

وحث مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفتيش المفاوضين على التوصل إلى اتفاق يُسهم في استقرار العلاقات التجارية مع واشنطن، وفقا لما نقلت النسخة الأوروبية للمجلة عن مصدر مُطلع على الاجتماع، ولكن بعد نحو ست ساعات من المحادثات، لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقالت كارين كارلسبرو، عضو البرلمان الأوروبي التي كانت تمثل كتلة “تجديد أوروبا” الوسطية في البرلمان الأوروبي: “مفاوضات جيدة وبنَاءة هذا المساء مع المجلس والمفوضية، من المهم أن نتوصل إلى اتفاق لا يمكن لترامب فرضه قبل التوصل إلى صفقة نهائية”.

اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة

ويُعيد هذا الوضع الكرة إلى ملعب ترامب، بعد أن صرح سفيره لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، في وقت سابق، بأن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات “قريبا نسبيا” إذا فشل المفاوضون في التوصل إلى اتفاق سريع.

وقال بوزدر لتلفزيون “بلومبرج” في بروكسل: “أمامكم متسع من الوقت لتصحيح الوضع، والوقت الآن.. إذا فعلتم ذلك، فمن المرجح أن يُعيد النظر في الأمر”.

وبموجب الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في منتجع تيرنبيري التابع لترامب في يوليو الماضي باسكتلندا، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء تعريفاته الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، بينما ستضع واشنطن حدا أقصى للتعريفات الجمركية على معظم السلع عند نسبة 15%، بحسب موقع “الشرق” الإخباري.

لكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ هذا الاتفاق بعد بإصدار تشريع يُتيح ذلك، الأمر الذي أثار غضب ترامب وزاد الضغط على المفوضية الأوروبية -التي تتفاوض على الاتفاقيات التجارية نيابة عن أعضائها الـ27- لإقراره رسميا.

وصرحت سابين وياند، كبيرة مسئولي التجارة في المفوضية الأوروبية، أمام لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي في وقت سابق، بأنها تتطلع إلى اجتماع “يُحقق اختراقا، ويُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته”.

وأضافت وياند، مخاطبة أعضاء البرلمان الأوروبي المختصين بالتجارة: “أنا على ثقة بأننا نمتلك جميع المقومات التي تمكننا من إثبات أننا ما زلنا شريكا موثوقا به، مع توفير جميع الأدوات اللازمة للاستجابة لأي تطورات نشهدها”.