منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة
هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك.
وقال الملك سلمان عبر الحساب الرسمي بمنصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعاتهم. ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير.