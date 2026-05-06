Icon

الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية Icon برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر Icon ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى Icon انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة Icon قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٤ مساءً
القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس أوزبكستان
السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية
ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات
أخبار رئيسية

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا

السعودية
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: الموافقة على...

أخبار رئيسية
تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبلة في جدة
أخبار رئيسية

تحت رعاية الملك سلمان.. إقامة نهائي كأس...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا بذكرى يوم الدستور لبلاده
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بولندا...

السعودية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان
أخبار رئيسية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة...

أخبار رئيسية
برعاية ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر حفل تخريج الدفعة الثانية بمدارس مسك 2026
أخبار رئيسية

برعاية ولي العهد.. نائب أمير الرياض يحضر...

أخبار رئيسية