الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إريتريا بذكرى الاستقلال

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٠ مساءً
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما  بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

